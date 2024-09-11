ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харрис победила Трампа на дебатах. Эксперт объяснил, в чем состоит ее стратегия

Вашингтон, Среда 11 сентября 2024 15:08
UA EN RU
Харрис победила Трампа на дебатах. Эксперт объяснил, в чем состоит ее стратегия Фото: Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко, Дмитрий Олейник

Кандидат в президенты США Камала Харрис использовала дебаты для продвижения своей предвыборной стратегии. Она состоит в ее минимальной публичности.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

"Я достаточно сдержан в оценках этих дебатов. Потому что я очень хорошо помню оценки после дебатов между Байденом и Трампом, где все уже сказали, что "Трамп победил на выборах", что "Трамп президент уже". Поэтому я хочу на этом подчеркнуть, что в Америке очень все быстро меняется", - сказал он.

Эксперт отметил, что выход Джо Байдена из избирательной гонки был беспрецедентным случаем. По его мнению, для Камалы Харрис эти дебаты были важны с точки зрения того, что она еще новый кандидат в гонке.

"То есть у нее до сих пор есть этот элемент новизны, элемент неожиданности и, конечно, она этим пытается пользоваться. Плюс штаб Камалы Харрис выбрал несколько интересную стратегию и пока цифры опросов подтверждают, что она им приносит результат. Это все же минимальная публичность именно в медиа. То есть она фактически к дебатам дала только одно большое интервью и то вместе с Тимом Уолзом - кандидатом в вице-президенты от демократов. То есть даже не один на один", - добавил Фарапонов.

По его словам, демократка фактически использовала дебаты как способ продвигать определенные идеи, которые она постепенно только объявляет.

Как объяснил аналитик, основное преимущество Харрис в том, что она на дебатах может предложить что-то новое, по сравнению с республиканцем Дональд Трампом.

"Трамп все же бывший президент, почти безальтернативный кандидат на республиканских праймериз был и в принципе таким и остался. Поэтому фактически ему сложно предлагать что-то такое новое. Потому что тогда у него логично спросят, а где же ты был раньше или почему ты об этом не говорил. То есть, если бы Трамп что-то такое интересное предлагал относительно внутренней политики. Поэтому собственно и большое количество времени было посвящено именно вопросам внутренней политики: аборты, экономика и т.д. Это действительно те вопросы, которые волнуют американцев", - сказал он.

Фарапонов добавил, что модераторы дебатов предпочитали внутренние вопросы, наиболее ярко демонстрирующие разницу между демократами и республиканцами.

Дебаты Харрис и Трампа

Этой ночью в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты США - республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. По данным соцопросов, дебаты выиграла Камала Харрис.

Кандидаты в большинстве говорили о внутренних американских вопросах, но также вспомнили Украину. Трамп уклонился от ответа на вопрос о завершении войны в Украине. Харрис обвинила его в подыгрывание Владимиру Путину. Подробнее о дебатах - по ссылке.

После дебатов стало известно, что команда Камалы Харрис хочет провести еще один раунд дебатов с Трампом. Пока неизвестно, согласится ли на это республиканец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Камала Харрис Выборы в США
NEWS
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление