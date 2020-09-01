Папа Франциск закликав списати борги найбіднішим країнам, постраждалим від COVID-19

Папа Римський Франциск закликав світове співтовариство списати борги найбіднішим країнам, які постраждали від пандемії коронавірусу. За його словами, такі країни зіткнулися з серйозними наслідками в медичній, соціальній та економічній сферах.

Про це йдеться у зверненні Папи Франциска.

Папа нагадав про історичну експлуатації південних країн, яка призвела до виникнення "екологічного боргу" в результаті розграбування ресурсів.

"У цьому контексті я повторюю свій заклик до списання боргу найбільш уразливих країн в знак визнання серйозних наслідків медичних, соціальних та економічних криз, з якими вони стикаються в результаті COVID-19", - йдеться у зверненні.

Раніше РБК-Україна писало, що в ООН закликали країни ввести базовий дохід для вразливих груп населення на час пандемії.

Згідно з оцінкою ООН, криза найбільше зачепила малооплачуваних робітників, жінок, молодь, біженців і мігрантів, людей з обмеженими можливостями, етнічні меншини та літніх людей.

Також у ВООЗ заявили, що пандемія буде довготривалою, тому необхідно посилити глобальні зусилля.