ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ООН закликають країни ввести базовий дохід для населення на час пандемії

Світ, Вівторок 28 липня 2020 17:50
В ООН закликають країни ввести базовий дохід для населення на час пандемії
Фото: ООН (flickr.com/gudwin)
Автор: Максим Зайченко

На це потрібно майже 200 мільярдів доларів на місяць

Введення тимчасового базового доходу для вразливих груп населення у 132 країнах, що розвиваються, може приборкати сплеск захворюваності COVID-19. Ця міра є економічно здійсненною.

Про це йдеться в доповіді Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй.

В документі йдеться, що базовий дохід може врятувати життя, дозволивши приблизно 2,7 мільярдам людей, що живуть нижче або трохи вище межі бідності, залишатися вдома.

Як заявляють в організації, ця міра економічно здійсненна - для фінансування мінімальної допомоги на 6 місяців буде потрібно 12% від світових коштів, виділених на подолання наслідків пандемії у 2020 році. За оцінками доповіді, це буде коштувати 199 мільярдів доларів в місяць.

Крім цього, автори доповіді пропонують зосередитися на "перепрофілюванні бюджетних ресурсів, спрямованих на погашення зовнішнього боргу, перепрофілюванні енергетичних субсидій і марнотратних витрат під час кризи".

У попередній оцінці ООН повідомлялося, що криза найбільше зачепила малооплачуваних робітників, жінок, молодь, біженців і мігрантів, людей з обмеженими можливостями, етнічні меншини та літніх людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світовий туризм втратив 320 млрд доларів через пандемію коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ООНКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся