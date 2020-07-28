В ООН закликають країни ввести базовий дохід для населення на час пандемії

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На це потрібно майже 200 мільярдів доларів на місяць

Введення тимчасового базового доходу для вразливих груп населення у 132 країнах, що розвиваються, може приборкати сплеск захворюваності COVID-19 . Ця міра є економічно здійсненною.

Про це йдеться в доповіді Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй.

В документі йдеться, що базовий дохід може врятувати життя, дозволивши приблизно 2,7 мільярдам людей, що живуть нижче або трохи вище межі бідності, залишатися вдома.

Як заявляють в організації, ця міра економічно здійсненна - для фінансування мінімальної допомоги на 6 місяців буде потрібно 12% від світових коштів, виділених на подолання наслідків пандемії у 2020 році. За оцінками доповіді, це буде коштувати 199 мільярдів доларів в місяць.

Крім цього, автори доповіді пропонують зосередитися на "перепрофілюванні бюджетних ресурсів, спрямованих на погашення зовнішнього боргу, перепрофілюванні енергетичних субсидій і марнотратних витрат під час кризи".

У попередній оцінці ООН повідомлялося, що криза найбільше зачепила малооплачуваних робітників, жінок, молодь, біженців і мігрантів, людей з обмеженими можливостями, етнічні меншини та літніх людей.