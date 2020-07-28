В ООН закликають країни ввести базовий дохід для населення на час пандемії

На це потрібно майже 200 мільярдів доларів на місяць
Введення тимчасового базового доходу для вразливих груп населення у 132 країнах, що розвиваються, може приборкати сплеск захворюваності COVID-19. Ця міра є економічно здійсненною.
Про це йдеться в доповіді Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй.
В документі йдеться, що базовий дохід може врятувати життя, дозволивши приблизно 2,7 мільярдам людей, що живуть нижче або трохи вище межі бідності, залишатися вдома.
Як заявляють в організації, ця міра економічно здійсненна - для фінансування мінімальної допомоги на 6 місяців буде потрібно 12% від світових коштів, виділених на подолання наслідків пандемії у 2020 році. За оцінками доповіді, це буде коштувати 199 мільярдів доларів в місяць.
Крім цього, автори доповіді пропонують зосередитися на "перепрофілюванні бюджетних ресурсів, спрямованих на погашення зовнішнього боргу, перепрофілюванні енергетичних субсидій і марнотратних витрат під час кризи".
У попередній оцінці ООН повідомлялося, що криза найбільше зачепила малооплачуваних робітників, жінок, молодь, біженців і мігрантів, людей з обмеженими можливостями, етнічні меншини та літніх людей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світовий туризм втратив 320 млрд доларів через пандемію коронавірусу.