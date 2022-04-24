Папа Франциск знову закликав до великоднього перемир'я в Україні

Папа Франциск використовував православні великодні вихідні, щоб ще раз закликати до перемир'я в Україні. Він заявив, що це необхідно, "щоб полегшити страждання змучених людей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Синьо-жовтий прапор України майорів серед віруючих, присутніх на площі Святого Петра, де лідер Римо-католицької церкви нагадав, що два місяці тому, 24 лютого, спалахнули бойові дії.

Папа сказав: "Замість того, щоб зупинитися, війна посилилася. Сумно, що в ці найсвятіші і урочисті для християн дні ми чуємо більше вбивчого гуркоту зброї, ніж дзвонів, що сповіщають про воскресіння... Відновлюю заклик до великоднього перемир'я, найменшої відчутної ознаки готовності до миру. Зупиніть атаки, щоб полегшити страждання змучених людей".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона хотіла б, щоб папа Франциск долучився до вирішення гуманітарної кризи на сході України. Зокрема, допоміг евакуюватися жителям Маріуполя і відкрити гуманітарний коридор.