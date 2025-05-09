Папа Франциск планировал приезд в окруженный Мариуполь в 2022 году, - посол Ватикана

Он отметил, что решение о приезде в Украину Папа Франциск мог принимать только самостоятельно. По словам посла Ватикана, понтифик был готов приехать в Украину в мае 2022 года, когда ситуация в Мариуполе достигла пикового момента.

"Я помню, что в 2022 году даже был такой момент - 15 мая - когда защитники Мариуполя еще не были в плену. Было такое очень сложное предложение, чтобы сотрудничали разные страны. Это такая, возможно, утопическая идея привлечь Китай, Турцию и Папу Франциска как морального авторитета, чтобы помочь защитникам Мариуполя выйти живыми и даже не то, чтобы вернуться на неоккупированную территорию Украины, и не уйти в плен, но поехать в другую страну, чтобы там находиться во время войны", - сказал Висвальдас Кульбокас.

Как рассказал посол Ватикана, когда он проинформировал понтифика об обсуждении предложения спасения украинских воинов, сразу получил ответ от Папы Франциска - если так произойдет, он приедет в Украину в Мариуполь.

"То есть, духовно Папа Франциск был готов приехать в Украину. Этот пример мне подсказывает, что решение Папы зависело от его понимания, когда он может быть более полезным", - подчеркнул он.

Нунций пояснил, что для Папы Франциска не было вопросом показать, что он с Украиной, а вопрос - когда его присутствие даст наибольшие результаты.

"Я общался несколько раз с Папой, и я даже видел, что его понимание менялось, потому что в 2022 году я уже понял, что он уже готовился приехать, я его ждал. Потом что-то изменилось в его мыслях. И в конце 2024 - в начале 2025 года, еще раз изменилась его позиция. Я уже заново начал ждать его визита в Украину. Только не было конкретности когда", - сказал посол Ватикана.

По его словам, Папа Франциск был такой, что даже когда принимал решение, "он чувствовал себя свободным изменить его, если понимал, что это ошибочное решение, или какая-то новая информация приходит к нему".

"Для меня никогда не было легко понять, приедет или нет, и когда может приехать", - добавил Висвальдас Кульбокас.