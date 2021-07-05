Папа Франциск переніс операцію: Ватикан повідомив про його самопочуття

Папа Франциск переніс операцію на кишечнику. Стало відомо, як він себе почуває після операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Ватикан повідомив, що Папа Франциск "добре відреагував" на заплановану операцію на кишечнику. При цьому інші подробиці про стан понтифіка не повідомляють.

"Святий отець добре відреагував на операцію, проведену під загальним наркозом", - йдеться в повідомленні.

У заяві ввечері в неділю представник Святішого престолу Маттео Бруні сказав, що 84-річному Франциску зробили загальну анестезію під час операції, викликаної звуженням товстої кишки.

Операцію провели в клініці Агостіно Джемеллі. Головним хірургом Папи був доктор Серджіо Альф'єрі, директор відділення хірургії травної системи Джемеллі. Також на операції був присутній офіційний лікар Папи Римського.