Панова етапували до Омська

Найближчими тижнями стане відомо, де Панов буде відбувати термін

Украинского политзаключенного Евгения Панова этапировали в Омск (Российская Федерация). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Сообщается, что сегодня Панова доставили в Омск после четырехмесячного этапа. Информацию со ссылкой на украинского консула в Новосибирске подтвердила мать Панова. В данное время политзаключенный находится в СИЗО, в ближайшие две недели станет известно, в какую колонию его поместят.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский "диверсант" Панов не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании.

"Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, и так все видят. Они для них не имеют никакой ценности, чтобы ими дорожить и вернуть их домой", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что не будет просить помилования у Путина, хотя такую ​​процедуру предусматривает законодательство.

В июле Панова приговорили к 8 годам колонии, он свою вину так и не признал. По версии российского следствия, он с сообщниками в районе Армянска (Крым) должен был встретить подкрепление с материковой Украины якобы для диверсий.