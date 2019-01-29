Фото: Євген Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Найближчими тижнями стане відомо, де Панов буде відбувати термін

Українського політв'язня Євгена Панова етапували до Омська (Російська Федерація). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Повідомляється, що сьогодні Панова доставили до Омська після чотиримісячного етапу. Інформацію з посиланням на українського консула в Новосибірську підтвердила мати Панова. В даний час політв'язень знаходиться в СІЗО, у найближчі два тижні стане відомо, до якої колонії його помістять.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська "диверсант" Панов не буде просити президента Росії Володимира Путіна про помилування.

"Сам факт обміну вважаю майже нереальним. Дуже слабка надія. Їм свої громадяни не потрібні, і так всі бачать. Вони для них не мають ніякої цінності, щоб ними дорожити і повернути їх додому", - зазначив він.

При цьому він підкреслив, що не буде просити помилування у Путіна, хоча таку процедуру передбачає законодавство.

У липні Панова засудили до 8 років колонії, він свою провину так і не визнав. За версією російського слідства, він зі спільниками в районі Армянська (Крим) повинен був зустріти підкріплення з материкової України нібито для диверсій.