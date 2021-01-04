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Директор КМІС розповів, завдяки чому тримається рейтинг Зеленського

Київ, Понеділок 04 січня 2021 11:07
Директор КМІС розповів, завдяки чому тримається рейтинг Зеленського
Фото: Володимир Паніотто (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Лера Полищук

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів, що рейтинг президента України Володимира Зеленського тримається внаслідок високого рівня довіри. При цьому він не виглядає як людина, яка дотична до якихось корупційних скандалів.

Про це Паніотто розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами соціолога, Зеленський виглядає людиною чесною, але не кваліфікованою.

"Він виглядає людиною чесною, але не кваліфікованою, не вміє підбирати кадри, не хоче сваритися з олігархами, не змогла зламати ту систему, що обіцяла. Особисто до нього поки залишається гарне ставлення як до людини, хоча і безпорадної, але більш-менш симпатичної", - зазначив він.

При цьому Паніотто додав, що для населення досягненнями влади було звільнення полонених і встановлення більш стійкого миру на Донбасі, ніж це було раніше.

Нагадаємо, Паніотто заявив, що Зеленський залишається лідером електоральних симпатій через відсутність альтернативи, попри падіння довіри до нього.

Крім того, за даними опитування КМІС, наприкінці грудня 2020 року на президентських виборах найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 27%.

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Новини України Суспільство Володимир ЗеленськийКМИСсоциология

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