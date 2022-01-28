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"Панічні настрої палають". Резніков запевнив, що ЗСУ готові до наступу ворога

Автор: Артем Горовенко

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Збройні сили України готові до відсічі і наступу ворога. Тому незважаючи на панічні настрої, треба зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Раді.

"Панічні настрої дійсно в деяких головах палають, і це життя, це людська психологія. Я вас всіх прошу, без істерії, без паніки, зберігайте спокій - це найпотужніша зброя українського народу. ЗСУ до відсічі і наступу ворога готові", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що список професій, представниці яких підлягатимуть військовому обліку, буде суттєво скорочений.

Він також заявив, що якщо Німеччина не змінить свою позицію щодо стримування Росії від агресії, то це може призвести до відновлення Німецької Демократичної Республіки (НДР).

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