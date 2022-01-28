"Панічні настрої палають". Резніков запевнив, що ЗСУ готові до наступу ворога

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Збройні сили України готові до відсічі і наступу ворога. Тому незважаючи на панічні настрої, треба зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Раді.

"Панічні настрої дійсно в деяких головах палають, і це життя, це людська психологія. Я вас всіх прошу, без істерії, без паніки, зберігайте спокій - це найпотужніша зброя українського народу. ЗСУ до відсічі і наступу ворога готові", - зазначив Резніков.