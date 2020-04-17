Пандемія не завадить розслідуванню причин авіакатастрофи в Ірані, - МЗС

Пандемія коронавірусу не суттєво впливає на переговори з Іраном щодо збиття українського літака біля Тегерану. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Кулеба зазначив, що мета залишається незмінною: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, повне, незалежне і прозоре розслідування та відповідальність за збиття літака, згідно з нормами міжнародного права.

"Пандемія ускладнює все. Дипломатія загалом зараз переживає особливий час, коли всі контакти перейшли в онлайн. Але я би сказав, що суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає. Тобто все, що необхідно вирішити для досягнення мети, можна вирішити навіть у таких умовах", - зазначив він.

Він додав, що з міністрами міжнародної групи зійшлися на тому, що в жодному з ключових питань пандемія не стане на заваді.

Нагадаємо, вчора Україна, Канада, Швеція, Афганістан та Британія опублікували спільну заяву, в якій повідомили, що продовжують працювати задля проведення незалежного і прозорого розслідування збиття українського літака в Ірані.

Зазначимо, виповнюється 100 днів з моменту атаки на український літак, в результаті якої 176 осіб безневинно загинули.