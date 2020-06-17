Пандемія повністю не пояснює гальмування розслідування катастрофи МАУ

Аргумент про пандемію коронавірусу повністю не пояснює затримки у розслідування катастрофи літака української авіакомпанії МАУ з боку Ірану. Тегеран повинен забезпечити негайну розшифровку "чорних скриньок".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За словами Єніна, після катастрофи літака, Іран пообіцяв за два тижні передати бортові самописці для їх подальшого розшифрування, оскільки відповідного устаткування у нього немає.

"Аргументи про пандемію коронавірусу не є всепояснюючими. Наприклад, три з половиною тижні тому сталася авіакатастрофа на території Пакистану. І французьке технічне бюро вже завершило розшифровку "чорних скриньок" розбитого літака", - наголосив він.

Дипломат додав, що на сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), яка триває до 26 червня, представнику Тегерану доведеться пояснювати, чому "чорні скриньки" збитого літака досі знаходяться в Ірані.

Літак авіакомпанії МАУ був збитий двома іранськими ракетами в січні цього року під час вильоту з Тегерану. На борту літака перебували понад 180 людей. Розслідування триває, адже бортові самописці літака досі не були дослідженими через зволікання Ірану.

Вчора передачу бортових самописців літака МАУ до Франції анонсував прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Крім того, МЗС заявили, що завершити розслідування катастрофи МАУ можна без розшифрування "чорних скриньок", адже є й інші докази, що підтверджують причетність Ірану.