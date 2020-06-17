Пандемия полностью не объясняет торможение расследования катастрофы МАУ

Аргумент о пандемии коронавируса полностью не объясняет задержки в расследовании катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ со стороны Ирана. Тегеран должен обеспечить немедленную расшифровку "черных ящиков".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По словам Енина, после катастрофы самолета, Иран пообещал за две недели передать бортовые самописцы для их последующей расшифровки, поскольку соответствующего оборудования у него нет.

"Аргументы о пандемии коронавируса не являются всепоясняющими. Например, три с половиной недели назад произошла авиакатастрофа на территории Пакистана. И французское техническое бюро уже завершило расшифровку "черных ящиков" разбившегося самолета", - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что на сессии совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая продолжается до 26 июня, представителю Тегерану придется объяснять, почему "черные ящики" сбитого самолета до сих пор находятся в Иране.

Самолет авиакомпании МАУ был сбит двумя иранскими ракетами в январе этого года во время вылета из Тегерана. На борту самолета находились более 180 человек. Расследование продолжается, ведь бортовые самописцы самолета до сих пор не были исследованы из-за промедления Ирана.

Вчера передачу бортовых самописцев самолета МАУ во Францию анонсировал премьер Канады Джастин Трюдо.

Кроме того, в МИД заявили, что завершить расследование катастрофы МАУ можно без расшифровки "черных ящиков", ведь есть и другие доказательства, подтверждающие причастность Ирана.