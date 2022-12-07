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Оккупанты готовятся к контрнаступлению в районе Купянска: в ВСУ объяснили, есть ли угроза

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Купянск, Среда 07 декабря 2022 16:33
Оккупанты готовятся к контрнаступлению в районе Купянска: в ВСУ объяснили, есть ли угроза Фото: в ВСУ подтверждают, что оккупанты готовят наступление в районе Купянска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска готовятся к вероятному контрнаступлению на Купянском направлении. Однако украинские военные считают, что оккупанты не будут иметь успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Да, действительно, россияне на Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем, мы отслеживаем их действия и в принципе активно этому противодействуем во всех районах, где они пытаются контратаковать", - сказал Череватый.

Он подчеркнул, что ситуация в районе Купянска существенно отличается от боев вблизи Бахмута и Авдеевки. Спикер объяснил, что в Донецкую область оккупанты стянули тяжелую технику, авиацию и проводят несколько штурмов каждый день. В то же время на Купянском направлении российские войска готовятся к возможным атакам.

Оккупанты готовятся к контрнаступлению в районе Купянска: в ВСУ объяснили, есть ли угроза

Фото: оккупанты готовят к контрнаступлению в районе Купянска (deepstatemap.live)

Напомним, что Купянск был освобожден в начале сентября во время контрнаступления украинских войск в Харьковской области. Однако оккупанты почти каждый день обстреливают город и район.

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