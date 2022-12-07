Оккупанты готовятся к контрнаступлению в районе Купянска: в ВСУ объяснили, есть ли угроза

Российские войска готовятся к вероятному контрнаступлению на Купянском направлении. Однако украинские военные считают, что оккупанты не будут иметь успеха.

"Да, действительно, россияне на Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем, мы отслеживаем их действия и в принципе активно этому противодействуем во всех районах, где они пытаются контратаковать", - сказал Череватый.

Он подчеркнул, что ситуация в районе Купянска существенно отличается от боев вблизи Бахмута и Авдеевки. Спикер объяснил, что в Донецкую область оккупанты стянули тяжелую технику, авиацию и проводят несколько штурмов каждый день. В то же время на Купянском направлении российские войска готовятся к возможным атакам.

Фото: оккупанты готовят к контрнаступлению в районе Купянска (deepstatemap.live)