Жгут автобусы и строят баррикады: массовые протесты школьников охватили несколько стран Европы (видео)

Масштабные протесты школьников, которые продолжаются более двух недель во Франции, в конце концов вышли за пределы страны. Они распространились на другие европейские государства, а именно Бельгию и Австрию.

РБК-Украина объясняет, почему вспыхнули протесты и чего именно добиваются их участники.

Почему начались протесты школьников во Франции

Очагом протестного движения стал лицей Сент-Экзюпери в пригороде Парижа. 17 сентября учителя заведения объявили забастовку из-за нехватки педагогов. По их словам, в школе не хватало преподавателей математики, французского языка, истории, литературы и других предметов.

Ученики решили поддержать своих учителей, однако на следующее утро их действия стали более радикальными. Вокруг лицея начали строить баррикады. При этом участники акции уверяли, что не намерены ничего разрушать, а стремятся лишь отстоять свои права.

Уже более двух недель французы выходят на улицы городов, а во многих случаях мирные демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.

Фото: протесты школьников во Франции (Getty Images)

Среди главных претензий протестующих:

ненадлежащие условия обучения;

нехватка учителей;

чрезмерная нагрузка;

запущенное состояние учебных помещений.

Более того, ученики и студенты критикуют систему Parcoursup, через которую поступающие подают заявки в высшие образования. По их мнению, процедура отбора недостаточно прозрачная и создает неравные возможности для получения образования.

На фоне последних событий президент Франции Эмманюэль Макрон созвал правительство на экстренное совещание. Затем он заявил, что сделает все возможное для выполнения требований школьников и их учителей. Кроме того, полиции запретили применять светошумовые гранаты. Однако даже после этого протесты не утихают.

Почему протесты распространились на Бельгию

Массовые протесты бельгийских школьников начались 1 октября во франкоязычной части страны. Это произошло из-за реформы образования и планов сокращения издержек, которые парламент Федерации Валлония-Брюссель утвердил в июне.

Ученики и педагоги жалуются на:

повышение платы за обучение в вузах;

увеличение нагрузки на учителей;

сокращение финансирования образования;

опасения, что изменения ухудшат качество обучения и отразятся на внеклассных занятиях.

Действительно напряженная ситуация сложилась в городе Льеж. Там сотни студентов и школьников выходили на улицы, блокировали входы в учебные заведения, а отдельные группы протестующих повреждали имущество и прибегали к поджогам, в том числе и автобусов. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

В то же время сами участники отмечают, что их движение не просто повторяет французское. Они выступают против конкретных бельгийских реформ, хотя и признают, что события во Франции вдохновили их на более активные действия.

Также сообщается, что во время протестов были замечены палестинские флаги - их с собой принесла часть демонстрантов.

Что известно о протестах в Австрии

В Австрии ситуация иная: основное недовольство связано не с состоянием школ, а с возможными сокращениями финансирования университетов.

Австрийские студенческие организации и руководители университетов опасаются, что в бюджете на 2028-2030 годы финансирование вузов может сократиться примерно на 1 млрд евро. Поэтому студенты уже выходили на протесты весной 2026 года.

Студенты и представители университетов опасаются, что сокращение бюджета приведет к:

уменьшение количества преподавателей и учёных;

увеличение нагрузки на студентов и преподавателей;

сокращение учебных курсов и исследовательских программ;

ухудшение условий обучения и доступности высшего образования.

В Вене 9 октября прошла акция школьников и молодежных организаций против запрета ношения хиджабов в школах для девушек до 14 лет. Известно, что среди организаторов были социалистические и коммунистические молодежные объединения.