Без топлива и ракет: как лазерный парус доставит космический зонд к Альфе Центавра

Еще в XX веке Артур Кларк описал идею космических путешествий посредством давления света - сегодня ее воплощают в реальных технологиях. Ученые и инвесторы разрабатывают лазерные нанозонды и солнечные паруса, которые могут двигаться в космосе без традиционного топлива.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.
Еще более 60 лет назад в документальных фильмах BBC Артур Кларк делал смелые прогнозы о будущем человечества, поражающих своей точностью.
Несмотря на то, что межзвездные путешествия до сих пор кажутся недостижимыми, концепция движения с помощью светового давления имеет прочную научную основу.
Идея использования давления солнечного света достигает работ Джеймса Клерка Максвелла. Термин "солнечный парус" появился в конце 1950-х годов благодаря фантастическому рассказу самого Кларка, а в 2010 году японское агентство JAXA успешно запустило реальный прототип IKAROS.
Ключевые вехи эволюции концепции:
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Для реализации полетов в соседние звездные системы традиционные ракеты на топливе не подходят. Причина - слишком тяжелые аппараты, которые будут лететь слишком долго.
В 2016 году миллиардер Юрий Мильнер при поддержке Стивена Хокинга объявил о запуске программы Breakthrough Starshot, предусматривающей отправку нанофотонных парусов в систему Альфа Центавра.
Благодаря стремительному развитию микроэлектроники и смартфонных технологий инженеры теперь могут создавать сверхлегкие камеры и датчики размером с миллиметр ("умная пыль").
Проект предусматривает разгон крошечных зондов весом в несколько грамм с помощью массива наземных лазеров.
Особенности предстоящей межзвездной миссии:
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Кроме далеких лазерных проектов, солнечные паруса находят практическое применение уже сегодня. Они позволяют реализовывать миссии, требующие слишком больших затрат энергии для обычных двигателей.
Отсутствие потребности в бортовом топливе позволяет космическим аппаратам маневрировать под разными углами к Солнцу, выходить на нестандартные околополярные орбиты или исследовать долгопериодические кометы.
Современные технологии открывают путь к детальному изучению далеких миров, таких как экзопланета LHS 1140 b, приближая человечество к осуществлению самых смелых мечтаний фантастов.