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Палестинка відкрила вогонь з автомата по ізраїльських військових біля Хеврона

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Єрусалим, Середа 19 травня 2021 18:53
Палестинка відкрила вогонь з автомата по ізраїльських військових біля Хеврона Фото: палестинка обстріляла ізраїльських військових з автомата (twitter.com/kann_news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 19 травня озброєна автоматичною гвинтівкою М-16 палестинка відкрила вогонь по ізраїльським військовослужбовцям у поселенні Кір'ят-Арба біля Хеврона. Нападника було вбито, ніхто з військових не постраждав.

Про це повідомила радіостанція Kan.

Відзначається, що жінка підійшла до посту ізраїльських військових, дістала М-16 і відкрила вогонь по них і стоять на зупинці мирним жителям. Вона встигла випустити 28 куль, перш ніж була застрелена. В результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Міноборони Ізраїлю розслідує як автоматична гвинтівка потрапила до Палестинської жінки.

Нагадаємо, вранці 19 травня північні райони країни зазнали ракетного удару з території Лівану. Ракети не завдали шкоди, але ізраїльська сторона відкрила вогонь у відповідь з артилерії.

Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає, що зараз є два шляхи для забезпечення безпеки в районі сектора Газа. Один з них - ізраїльська окупація гази.

Сьогодні стало відомо, що громадян України планують евакуювати з сектора Газа протягом двох діб.

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