Пальчевський заявив про створення власної політсили

Ведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський оголосив про створення власної політичної сили. Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою.

Про це Пальчевський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Ми сподівалися на зміни. Але нова влада підвела, а розчарування досягло межі. Тому, ми тільки що зареєстрували в Мін'юсті політичну силу - "Перемога Пальчевського", - написав він.

Крім того, Пальчевський звернувся до потенційних виборців, і описав основні принципи політсили.

"Наші принципи дуже прості – об'єднавча сила навколо центру, без поділу на Схід, Захід, Північ чи Південь. Ми займемося добробутом людей і боротьбою з бідністю. Для цього, ми приведемо людей, які можуть", - додав Пальчевський.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

Згідно з рішенням ЦВК, проголосувати на виборах можна буде без зареєстрованого місця проживання.

Зазначимо, у Києві та Дніпрі "Слуга народу" вирішила вдатися до нестандартних рішень при виборі кандидатів на мери міста.