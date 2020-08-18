Пальчевський: місцева влада стане початком громадянської непокори

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Пальчевський прогнозує наростання протистояння між представниками місцевих органів управління і центральною владою

Громадський діяч і підприємець Андрій Пальчевський вважає, що влада допустила помилку, закриваючи людей на карантин і одночасно дозволяючи роботу нічних закладів та ресторанів, власники яких є представниками влади.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

"Чи заважає владі COVID? Ні! Тому що COVID не заважав роботі нічних клубів, дискотек, наближених до сильних світу цього ресторанам, компаніям. Але зате можна було дуже спокійно розігнати людей по квартирах, посилаючись на те, що вони в "червоній зоні", - заявив Пальчевський.

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" також прогнозує наростання протистояння між представниками місцевих органів управління і центральною владою.

"Опір мерів, починаючи від Черкас і закінчуючи великими містами, це дуже сильна тенденція. Люди тікають від центру з Києва і ховаються у місцевій владі. Саме так місцева влада і буде початком протистояння і громадянської непокори. Я не маю на увазі Майдан. Адже українці навчені гірким досвідом двох не самих вдалих Майданів", - сказав Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої є Андрій Пальчевський.

Згідно з дослідженням Центру Разумкова - Пальчевський головний конкурент Володимира Кличка на прийдешніх виборах мера Києва.