Пальчевський: Києву потрібні не нові каштани, а нова інфраструктура

Києву давно потрібна нова інфраструктура. Структура сучасного міста повинна відповідати потребам людини й природи.

Про це заявив бізнесмен Андрій Пальчевський у коментарях журналістам.

"Країна змінилася, змінився час - і повинна змінитися столиця. Нам весь час нав'язують архаїчність: посадімо більше дерев, які були, перебудуємо міст, який будували 50 років тому, такий же, тільки в десять разів дорожче", - сказав він.

Пальчевський впевнений у необхідності змін у Києві.

"Мені подобається Київ, який буде. Ностальгія - гарне почуття, але на неї, на каштанах і туях далеко не заїдеш", - додав він.

На його думку, Києву необхідні нові готелі, лікарні, вокзали, аеропорти.

"І найголовніше - нормальні будинки для житла. Не ці високі "человейники", які заступають небо і сонце, а будівлі гуманної поверховості - у п'ять-шість поверхів, щоб було врівень з історичною забудовою", - додав він.

Нагадаємо, раніше Верховній раді рекомендували прийняти закон "Про столицю", який розділяє повноваження мера і глави Київської міської держадміністрації. Документ рекомендують схвалити у другому читанні.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 жовтня у Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про столицю до другого читання.