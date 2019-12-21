Палатний закликав Кабмін переглянути позицію щодо фінансування спорту

Фото: Артур Палатний (з відкритих джерел)

Палатний заявив про зрив підготовки збірної до Токіо-2020

Зупинивши фінансування федерацій з олімпійських видів спорту напередодні Токіо-2020, Кабінет міністрів дав сигнал усій спортивній спільноті та українському суспільству загалом: спорт нашій державі більше не потрібен. Таку думку висловив Артур Палатний, народний депутат України VII-VIII скликань, який протягом двох каденцій очолював комітет з питань сім‘ї, молодіжної політики, спорту та туризму, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, Кабмін оголосив так званий внутрішній дефолт і заморозив виплати по всіх бюджетних програмах, крім захищених статей. За півроку перед Олімпійськими іграми в Токіо під ударом опинилися й українські олімпійці. Федерації регбі, хокею, боксу, баскетболу та легкої атлетики звернулися до керівництва держави з заявою про зрив підготовки національної збірної до олімпіади.

"Уряд наче не усвідомлює, що підготовка до кожної наступної олімпіади розпочинається одразу після завершення попередньої. Щодня протягом трьох з половиною років наші федерації та спортсмени готувалися до поїздки в Токіо, щоби гідно представити національний прапор. За декілька кроків до мети Уряд просто бере і знищує все, що було зроблено. Це або повна байдужість, або абсолютне нерозуміння наслідків своїх рішень. Я не знаю, що страшніше", — сказав Палатний.

Через зупинку фінансування у спортивних федерацій виникли борги і зараз вони вимушені скасовувати треніровочні збори. Всі попередні зусилля спортсменів, тренерів і менеджерів можуть опинитися марним, адже підготовка національної збірної України до Олімпіади в Токіо фактично заморожена. Причому федерації не вимагають в Уряда збільшити фінансування, а лише виконати зобов’язання, які держава на себе взяла. "Були підписані відповідні договори, які одна зі сторін просто відмовилася виконувати. Наші спортсмени давно вже перестали просити нормальної материально-технічної бази, гідного фінансування та умов для тренувань. Внесок Уряду в їхні тріумфи мізерний: він не просто нічого не робить для розвитку спорту, він ще й створює максимум перешкод", — наголосив Артур Палатний.

Він закликав Уряд якомога швидше переглянути позицію щодо фінансування спорту. В комплексі з реорганізацією галузевого міністерства це може мати катастрофічні наслідки: посилення спортивної еміграції, суттєве погіршення спортивних позицій України в світі та згасання інтересу до масового спорту всередині держави.

"А потім ми із сумом спостерігаємо наших хлопців і дівчат на олімпійських п’єдесталах з прапорами інших держав, в тому числі й держави-агресора. Хіба після такого ставлення їх можна за це звинувачувати? Я хотів би, щоби наші урядовці усвідомили: для спортсменів немає нічого важливішого за можливість боротися за олімпійські медалі. Не створюєте відповідних умов в їхній країні — будьте готові до того, що вони знайдуть іншу, ту, якій їхні перемоги потрібні", — заявив Палатний.