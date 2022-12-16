Палатный: "Украинская команда" отправляет бойцам 22 тысяч индивидуальных наборов для обогрева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook .

"В рамках нашего проекта "Тепло на фронт" продолжаем отправлять на передовую индивидуальные наборы для обогрева военных. Благодаря вам мы собрали 4 миллиона гривен. Это позволит обеспечить теплом более 22 тысяч наших защитников. В частности, на горячем Бахмутском направлении. Спасибо каждому, кто присоединился к сбору. Каждая ваша гривна - это еще больше тепла для наших героев", - заявил Артур Палатный.

Он также сообщил, что первые 5 тысяч наборов для обогрева уже отправлены на фронт.

"Сегодня враг нанес очередной ракетный удар по стране. Он надеялся, что мы испугаемся и сдадимся. Но это лишь усиливает наш гнев и страстное желание изгнать эту дрянь с нашей земли", - добавил Палатный.