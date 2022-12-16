Палатный: "Украинская команда" отправляет бойцам 22 тысяч индивидуальных наборов для обогрева

Волонтерский штаб "Украинская команда" передаст бойцам на передовой более 22 тысяч индивидуальных наборов для обогрева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.
"В рамках нашего проекта "Тепло на фронт" продолжаем отправлять на передовую индивидуальные наборы для обогрева военных. Благодаря вам мы собрали 4 миллиона гривен. Это позволит обеспечить теплом более 22 тысяч наших защитников. В частности, на горячем Бахмутском направлении. Спасибо каждому, кто присоединился к сбору. Каждая ваша гривна - это еще больше тепла для наших героев", - заявил Артур Палатный.
Он также сообщил, что первые 5 тысяч наборов для обогрева уже отправлены на фронт.
"Сегодня враг нанес очередной ракетный удар по стране. Он надеялся, что мы испугаемся и сдадимся. Но это лишь усиливает наш гнев и страстное желание изгнать эту дрянь с нашей земли", - добавил Палатный.
Напомним, РБК-Украина раскрывала все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря.
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сегодня наше ПВО уничтожило 60 ракет из 76.
Между тем, советник министра обороны Юрий Сак не исключает вероятность повторного обстрела, поскольку Россия таким образом пытается заставить Украину к переговорам.
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