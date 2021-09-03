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Намети з масками та вакцинація: у МОЗ розказали, як підготувалися до приїзду хасидів в Умань

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П'ятниця 03 вересня 2021 14:14
Намети з масками та вакцинація: у МОЗ розказали, як підготувалися до приїзду хасидів в Умань Фото: в МОЗ повідомили про заходи перед приїздом хасидів в Умань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Перед приїдом хасидів-паломників в Умань у місто доставили майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч медичних масок. Там розгорнуті намети Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

У наметах паломники зможуть отримати засоби індивідуального захисту, інформаційні матеріали та консультації. Також для лікування було розгорнуто основні та резервні ліжка у випадку необхідності надання ургентної медичної допомоги.

Центр громадського здоров’я також запустив гарячу інформаційну лінію, де паломників консультуватимуть із питань здоров’я англійською та івритом.

Крім того, в Умані активно проводять вакцинацію, щоб сформувати безпечне середовище. Усього в місті охоплено понад 30% населення хоча б одним щепленням від COVID-19.

Нагадаємо, в цьому році до Умані очікується прибуття близько 50 тисяч хасидів, які приїдуть для святкування Рош га-Шану.

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