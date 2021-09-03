Намети з масками та вакцинація: у МОЗ розказали, як підготувалися до приїзду хасидів в Умань

Перед приїдом хасидів-паломників в Умань у місто доставили майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч медичних масок. Там розгорнуті намети Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

У наметах паломники зможуть отримати засоби індивідуального захисту, інформаційні матеріали та консультації. Також для лікування було розгорнуто основні та резервні ліжка у випадку необхідності надання ургентної медичної допомоги.

Центр громадського здоров’я також запустив гарячу інформаційну лінію, де паломників консультуватимуть із питань здоров’я англійською та івритом.

Крім того, в Умані активно проводять вакцинацію, щоб сформувати безпечне середовище. Усього в місті охоплено понад 30% населення хоча б одним щепленням від COVID-19.