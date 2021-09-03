Палатки с масками и вакцинация: в Минздраве рассказали, как подготовились к приезду хасидов в Умань

Перед приездом хасидов-паломников в Умань в город доставили почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч медицинских масок. Там развернуты палатки Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

В палатках паломники смогут получить средства индивидуальной защиты, информационные материалы и консультации. Также для лечения были развернуты основные и резервные койки в случае необходимости оказания ургентной медицинской помощи.

Центр общественного здоровья также запустил горячую информационную линию, где паломников будут консультировать по вопросам здоровья на английском и иврите.

Кроме того, в Умани активно проводят вакцинацию, чтобы сформировать безопасную среду. Всего в городе охвачено более 30% населения хотя бы одной прививкой от COVID-19.