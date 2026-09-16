В Палате представителей стартовали дебаты по проекту "адских санкций" Грэма против РФ

В Палате представителей США начались дебаты по санкционному законопроекту Линдси Грэма против России и Ирана после процедурного голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х корреспондента "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекса Рауфоглу.
Представляя законопроект, конгрессмен Майкл Маккол заявил, что документ должен вынудить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.
"Зло наступает, история зовет, и сейчас пора действовать", - сказал Маккол.
По его словам, США должны использовать доступные инструменты, чтобы усилить давление на Россию. Именно санкционный законопроект Грэма должен стать одним из таких инструментов.
Сегодня документ уже прошел процедурное голосование в Палате представителей. Его поддержали с преимуществом всего в три голоса.
Теперь законопроект перешел к следующему этапу – дебатам. После их завершения Палата представителей должна проголосовать за документ по существу.
Если законопроект одобрят по-прежнему, его могут сразу передать на подпись президенту США Дональду Трампу.
Документ предусматривает новые санкционные меры против России и Ирана. Законопроект Грэма также должен создать дополнительное экономическое давление на страны, которые сотрудничают с Россией и помогают ей обходить ограничения.
Напомним, 7 августа Сенат США одобрил "адские санкции" против России и Ирана. За законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.
Подробнее о том, кого именно могут коснуться новых ограничений и какие последствия они будут иметь, читайте в материале РБК-Украина "Адский удар по РФ и ее союзникам: предусматривающий законопроект Грэмма-Блюменталя".