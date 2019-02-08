У Палаті представників США заявили про неефективність санкцій проти Росії

Росія навчилася того, як знизити залежність від Заходу

Участники комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам опубликовали меморандум, в котором отмечается неэффективность санкций США в отношении России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Конгресса.

"Многие эксперты отмечают, что отсутствие единой позиции в администрации США по российской проблеме и о том, какой должна быть политика в отношении Москвы, а также отсутствие последовательной стратегии и позиции Белого дома по России подорвали эффективность антироссийских санкций", - отмечают представители комитета.

"Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам в то время, как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия", - указано в документе.

Ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран ЕС на заседании в феврале не будуть принимать заключение относительно ситуации в Украине.

После этого Волкер заявил, что США и ЕС уже рассматривают возможность принятия дополнительных санкций против России, если власти страны не освободят задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову. Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных РФ. Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.