Палата представителей не смогла отправить в отставку спикера Джонсона

Причины отставки Джонсона

В конце апреля Палата представителей утвердила законопроект о предоставлении военной помощи для Украины на более 60 млрд долларов. С осени прошлого года спикер Джонсон отказывался выносить документ на голосование, что из-за остановки поставок американского оружия, серьезно осложнило ситуацию на фронте.

На прошлой неделе Тейлор Грин обвинила Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила проголосовать за его отставку.

Республиканцы в Конгрессе сомневались, что Грин вынесет на голосование такое представление.

А лидер партии Дональд Трамп уговаривал Грин отказаться от этой инициативы.

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