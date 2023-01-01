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Байден вскоре заявит, будет ли снова баллотироваться в президенты США, - Politico

Новина українською →
США, Воскресенье 01 января 2023 23:07
Байден вскоре заявит, будет ли снова баллотироваться в президенты США, - Politico Фото: Джо Байден планирует снова идти на выборы президента США в 2024 году (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вскоре объявит окончательное решение по вопросу, будет ли идти на второй президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .

Предварительно известно, что свое решение Байден может огласить уже в середине февраля 2023 года. Такую информацию подтвердили источники, приближенные к самому президенту.

По их словам, лидер США обсуждал этот вопрос со всей семьей во время отпуска на острове Сен-Круа.

"Джо Байден может уже в середине февраля сообщить о своем окончательном решении сражаться за пост президента США в 2024 году", - пишет Politico.

Отмечается также, что 2023 год начался для Байдена и его партии более политически удачным. Это также вызвано тем, что он выразил поддержку Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год . Документ включает многомиллиардную помощь Украине.

Напомним, правительство США рассматривает возможность отправки боевых машин M2 Bradle в Украину в рамках последующего пакета военной поддержки.

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