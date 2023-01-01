Байден вскоре заявит, будет ли снова баллотироваться в президенты США, - Politico

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вскоре объявит окончательное решение по вопросу, будет ли идти на второй президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .

Предварительно известно, что свое решение Байден может огласить уже в середине февраля 2023 года. Такую информацию подтвердили источники, приближенные к самому президенту.

По их словам, лидер США обсуждал этот вопрос со всей семьей во время отпуска на острове Сен-Круа.

"Джо Байден может уже в середине февраля сообщить о своем окончательном решении сражаться за пост президента США в 2024 году", - пишет Politico.

Отмечается также, что 2023 год начался для Байдена и его партии более политически удачным. Это также вызвано тем, что он выразил поддержку Украине.