Байден вскоре заявит, будет ли снова баллотироваться в президенты США, - Politico
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вскоре объявит окончательное решение по вопросу, будет ли идти на второй президентский срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .
Предварительно известно, что свое решение Байден может огласить уже в середине февраля 2023 года. Такую информацию подтвердили источники, приближенные к самому президенту.
По их словам, лидер США обсуждал этот вопрос со всей семьей во время отпуска на острове Сен-Круа.
"Джо Байден может уже в середине февраля сообщить о своем окончательном решении сражаться за пост президента США в 2024 году", - пишет Politico.
Отмечается также, что 2023 год начался для Байдена и его партии более политически удачным. Это также вызвано тем, что он выразил поддержку Украине.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год . Документ включает многомиллиардную помощь Украине.
Напомним, правительство США рассматривает возможность отправки боевых машин M2 Bradle в Украину в рамках последующего пакета военной поддержки.