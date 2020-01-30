Палата представників США може викликати Болтона для дачі показань

Палата представників Конгресу США розглядає можливість виклику для надання свідчень колишнього радника президента США Джона Болтона по справі про імпічмент Дональда Трампа. Про це заявив голова комітету з питань судової влади нижньої палати Конгресу Джеррі Надлер, передає Reuters.

За словами Надлера, Болтона можуть викликати в Палату представників у разі, якщо він не буде викликаний на судовий процес у Сенат.

"Якщо завтрашнє голосування (про заборону дачі показань вищими чиновниками США - ред.) не пройде, вони не зможуть заборонити йому або кому-небудь ще давати свідчення. Я очікую, що він виступить публічно, і ми це побачимо", - сказав Надлер.

Нагадаємо, на даний момент справа про імпічмент Трампа розглядають в Сенаті. До цього Палата представників завершила розслідування, визнавши президента США винним у перевищенні повноважень і перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Під час розслідування у Палаті представників Болтону забороняли надавати свідчення в Білому домі.

Раніше РБК-Україна писало, що Болтон заявив про готовність дати свідчення в Сенаті по справі про імпічмент, якщо йому доведеться відповідна повістка. На даний момент Болтона не викликали для Сенат.

Також повідомлялося, що Болтон в своїх поки ще невиданих мемуарах написав, що Дональд Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена. Пізніше адвокатам Болтона надійшов лист від голови з інформаційної безпеки в Білому домі Еллен Найт, в якому Білий дім попередив, що нова книга Болтона не може бути опублікована до тих пір, поки з неї не будуть видалені засекречені дані.