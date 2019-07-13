Палата представників США обмежила право Трампа розпочати війну з Іраном

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів у п'ятницю, 12 липня, схвалила поправку до оборонного бюджету, мета якої - перешкодити президенту США почати військові дії проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За поправку проголосував 251 конгресмен, проти - 170 членів Палати представників.

Зазначається, що поправка передбачає заборону на фінансування військових дій США проти Ірану, поки Конгрес не оголосить війну або не дасть дозвіл на законодавчому рівні.

"Це нагадування президенту, що американський народ, як демократи, так і республіканці, не хочуть нової війни на Близькому Сході. Я думаю, що це нагадування йому про те, які настрої громадськості і що він не повинен надто залежати від вашингтонського істеблішменту", - заявив один із ініціаторів поправки демократ Ро Ханна.

Видання також зазначає, що в Палаті представників більшість у Демократичної партії, однак частина республіканців також висловила солідарність з демократами - зазначену поправку підтримали 27 представників Республіканської партії.

Нагадаємо, 10 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має намір істотно посилити санкції США проти Ірану.