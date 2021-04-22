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Палата представників США схвалила закон про створення 51 штату

Автор: Лера Полищук

Палата представників Сполучених Штатів схвалила законопроект про перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат. Тепер документ направлять до Сенату США.

Про це повідомляє Reuters.

Проголосувавши 216-208 голосами, підконтрольна Демократичній партії Палата схвалила ініціативу без підтримки з боку республіканців.

Населення Вашингтона значною мірою демократичне. Як штат, він, ймовірно, обиратиме двох демократичних сенаторів, потенційно змінюючи баланс влади в Сенаті, який зараз налічує 50 демократів і 50 республіканців.

Демократи, які десятиліттями виступають за державність столиці США, сподіваються скористатися обранням президента Джо Байдена, а також контролем Сенату і Палати, щоб прийняти новий штат вперше з 1959 року, в рік, коли Аляска і Гаваї приєдналися до союзу.

Демократи стверджували, що державність виправить багатовікову помилку.

"Понад 700 тисяч американських громадян, які платять федеральні податки, які воюють і гинуть у війнах, які служать в наших журі присяжних і при цьому не мають права голосу ні в Сенаті, ні в Палаті представників", - заявив представник демократів Ян Шаковскі.

Очікується, що республіканці, звинувачуючи демократів у "захопленні влади" для просування "далекого" порядку денного, заблокують законопроект у Сенаті, де 60 зі 100 членів повинні погодитися просувати більшість законів.

Відзначимо, що округ Колумбія після перетворення буде перейменований в штат Вашингтон, Співдружність Дугласа.

Сполучені Штати поділяються на 50 штатів (а ті - на округи або їх еквіваленти) і Федеральний округ Колумбія. Також у підпорядкуванні США є ряд острівних територій: Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Гуам та інші.

Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).

Нагадаємо, раніше Білий дім офіційно підтримав перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат.

У січні цього року група демократів в Палаті Представників і Сенаті США внесли законопроект про перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат.

У 2016 році жителі округу Колумбія більшістю голосів підтримали на референдумі зміну адміністративного статусу на штат.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКолумбияштат
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