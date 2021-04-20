ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім підтримав створення 51-го штату в США

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 20 квітня 2021 21:08
Білий дім підтримав створення 51-го штату в США Фото: Округ Колумбія може стати 51 штатом США (pexels.com)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена офіційно підтримала перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат. Передбачається, що штат буде перейменований в штат Вашингтон, Співдружність Дугласа.

Про це повідомляє The Washington Times.

"Занадто довго понад 700 тисяч жителів Вашингтона, округ Колумбія, були позбавлені повноцінного представництва в Конгресі США", - йдеться в заяві управління бюджетом і адміністративної політики.

Підконтрольна демократам Палата представників на цьому тижні повинна проголосувати за законодавство, яке передбачає, що округ Колумбія отримає одного представника в палаті і двох сенаторів в Сенаті Сполучених Штатів.

Нова адміністративна одиниця буде перейменована на честь американської ікони громадянських прав Фредеріка Дугласа. Федеральні будівлі залишаться поза територією нового штату.

Відзначимо, що Сполучені Штати діляться на 50 штатів (а ті - на округи або їх еквіваленти) і Федеральний округ Колумбія. Також у підпорядкуванні США є ряд острівних територій: Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Гуам та інші.

Останній раз нові штати з'явилися в США в 1959 році, коли цей статус отримали Аляска, ставши 49-м штатом, і Гаваї (50-й штат).

Нагадаємо, в січні цього року група демократів в Палаті Представників і Сенаті США внесли законопроект про перетворення федерального округу Колумбія в 51-й штат.

у 2016 році жителі округу Колумбія більшістю голосів підтримали на референдумі зміну адміністративного статусу на штат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Колумбия штат
NEWS
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"