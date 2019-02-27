Палата представників проголосувала за скасування режиму НС в США

За резолюцію, яка блокує режим НС, віддали голоси 245 американських законодавців

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов проголосовала против предложения президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что за резолюцию, которая блокирует это решение, проголосовали 245 законодателей. Против отдали голоса 182 члена палаты конгресса, большинство из которых - республиканцы. Однако, 13 членов Республиканской партии все же поддержали отмену режима ЧП на границе США с Мексикой.

Теперь резолюцию передадут на голосование в Сенат. В случае блокирования режима ЧП сенаторами президент США предупредил, что воспользуется правом вето.

Для отмены президентского вето конгрессменам будет нужно собрать две трети голосов против декларации о ЧП как в Палате представителей, так и в Сенате.

Напомним, Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что начал расследование законности введения режима ЧП в стране президентом Дональдом Трампом.