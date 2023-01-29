ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Пакистане во время экскурсии перевернулась лодка, по меньшей мере десять детей утонули

Новина українською →
Воскресенье 29 января 2023 16:27
В Пакистане во время экскурсии перевернулась лодка, по меньшей мере десять детей утонули Фото: в Пакистане во время экскурсии опрокинулась лодка, по меньшей мере десять детей утонули (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Пакистане во время экскурсии перевернулось судно, перевозившее группу учеников через озеро Танда. По меньшей мере десять детей утонули.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно данным правоохранителей, удалось спасти 11 человек. В то же время среди погибших были дети от семи до четырнадцати лет.

В настоящее время шесть спасенных находятся в критическом состоянии. Как отметили в полиции, группа из 25-30 учащихся религиозной школы совершала экскурсию на судне.

Отмечается, что несчастные случаи на воде также не редкость в Пакистане, поскольку для переправы используют старые и перегруженные суда. В то же время многие жители страны не умеют плавать, особенно женщины, которые редко учатся этому из-за консервативных традиций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Пакистане произошло ДТП в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пакистан
NEWS
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору