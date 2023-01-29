В Пакистане во время экскурсии перевернулась лодка, по меньшей мере десять детей утонули

В Пакистане во время экскурсии перевернулось судно, перевозившее группу учеников через озеро Танда. По меньшей мере десять детей утонули.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

Согласно данным правоохранителей, удалось спасти 11 человек. В то же время среди погибших были дети от семи до четырнадцати лет.

В настоящее время шесть спасенных находятся в критическом состоянии. Как отметили в полиции, группа из 25-30 учащихся религиозной школы совершала экскурсию на судне.

Отмечается, что несчастные случаи на воде также не редкость в Пакистане, поскольку для переправы используют старые и перегруженные суда. В то же время многие жители страны не умеют плавать, особенно женщины, которые редко учатся этому из-за консервативных традиций.