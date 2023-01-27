В Афганистане уровень недоедания достиг рекордного уровня, - ООН

В Афганистане уровень недоедания находится на рекордно высоком уровне - почти половина страны страдает от голода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Издание ссылается на информацию от представителя продовольственного агентства ООН в Кабуле Филиппа Кропфа, который утверждает, что сейчас в стране проблемы с питанием имеет почти каждый второй.

"В стране с населением 40 миллионов человек, 7 миллионов детей (в возрасте до 5 лет) и матерей недоедают", - заявил он.

По его словам, захват власти талибами в августе 2021 привел к тому, что миллионы людей оказались за чертой бедности, а международная помощь прекратилась. Он добавил, что жители Афганистана не умирают от голода, но у них не осталось ресурсов для предотвращения гуманитарного кризиса.