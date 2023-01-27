В Афганистане уровень недоедания достиг рекордного уровня, - ООН
В Афганистане уровень недоедания находится на рекордно высоком уровне - почти половина страны страдает от голода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Издание ссылается на информацию от представителя продовольственного агентства ООН в Кабуле Филиппа Кропфа, который утверждает, что сейчас в стране проблемы с питанием имеет почти каждый второй.
"В стране с населением 40 миллионов человек, 7 миллионов детей (в возрасте до 5 лет) и матерей недоедают", - заявил он.
По его словам, захват власти талибами в августе 2021 привел к тому, что миллионы людей оказались за чертой бедности, а международная помощь прекратилась. Он добавил, что жители Афганистана не умирают от голода, но у них не осталось ресурсов для предотвращения гуманитарного кризиса.
Напомним, что введенный "Талибаном" запрет неправительственным организациям (НПО) в Афганистане иметь сотрудников женского пола подвергли резкой критике министры иностранных дел 12 стран, а также верховный представитель Европейского союза. Отмечалось, что такие ограничения могут приостановить гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось, что группировка "Талибан" подписала предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.
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