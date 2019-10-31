У Пакистані зросла кількість загиблих під час пожежі

Кількість загиблих в результаті пожежі в пасажирському поїзді в Пакистані зросла до 74 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що в цих трьох вагонах перебувало близько 200 пасажирів. Тіла загиблих постраждали настільки сильно, що для їх ідентифікації знадобиться ДНК-дослідження.

За словами міністра залізничного транспорту країни Шейха Рашида Ахмеда, на даний момент слідчі з'ясовують, кому і за яких обставин вдалося пронести заборонено паливо на поїзд.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан також доручив знайти винних у катастрофі. У свою чергу, лідери опозиції закликали до відставки Шейха Рашида Ахмеда.

Зазначимо, що цього року у Пакистані зросла кількість аварій на залізниці.

Нагадаємо, у Пакистані у четвер, 31 жовтня, сталася пожежа у пасажирському поїзді, тоды було выдомо про 60 людей. Надзвичайна подія сталася поблизу пакистанського міста Ліакватпур. Пасажирський поїзд, який рухався з Карачі до Равальпінді, загорівся через вибух газового балону. Вогонь охопив три вагони поїзда, з них 2 вагони економ-класу та один бізнес-класу.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні цього року в пакистанському місті Садикабад зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, з рейок зійшли чотири вагони. Раніше було відомо про десять загиблих і 85 поранених в результаті аварії. Пізніше стало відомо, що 21 людина загинула,100 людей поранено.