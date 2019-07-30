У Пакистані розбився літак, є жертви

У Пакистані щонайменше десять людей загинули після аварії невеликого літака в перші години вівторка, 30 липня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The News International.

Як повідомили місцеві рятувальні служби, в районі Рабі в житловому районі міста Равалпінді розбився невеликий літак. Серед загиблих - вісім пасажирів і два пілоти.

Після аварії на місці падіння літака почалася сильна пожежа, що охопила кілька будинків.

Рятувальні загони і пакистанська армія негайно кинулися на місце події і почали операцію. Щонайменше 12 людей постраждали в результаті аварії.

У трьох великих лікарнях міста ввели надзвичайний стан. У той же час поранені і загиблі були перевезені в лікарню Святого сімейства.

Нагадаємо, нещодавно в Італії невеликий літак впав на автостраду. В результаті падіння одномісного легкомоторного літака загинув пілот. Інцидент стався поблизу міста Алессандрія на автостраді, що сполучає північноіталійські області Лігурія і П'ємонт, коли рух на автотрасі було не надто жвавим, завдяки чому постраждалих, крім пілота літака, немає.