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У США провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Новини » Суспільство    09.05.2019 - 17:02
У США провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Фото: балістична ракета США (facebook.com/30thSpaceWing)

Ракета була запущена в 0:40 за місцевим часом

У ніч на четвер, 9 травня, в США провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бази ВПС Ванденберг.

Як повідомляється, ракета була запущена в 0:40 за місцевим часом.

За словами полковника Кріса Баркомба, який відповідав за випробування, запуск повинен був продемонструвати готовність американської армії в західних районах країни до захисту інтересів США в рамках політики ядерного стримування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що КНДР провела в четвер, 9 травня, на одній з ракетних баз Республіки новий запуск ракет, другий за цей тиждень. Снаряди були випущені з району Сино-ри в східному напрямку (приблизно 77 км до північно-заходу від Пхеньяну).

Крім того, у США успішно пройшов тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. З бази Ванденберг (штат Каліфорнія) 1 травня був здійснений пуск ракети без боєголовки. Ракета пролетіла близько 6,7 тис. км в сторону Маршаллових острів в Тихому океані.

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