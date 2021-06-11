У Пакистані перекинувся автобус: 20 людей загинули, 40 дістали поранення

"В районну лікарню Худзар перевезли 20 тіл загиблих та більше ніж 40 поранених", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, пасажирський автобус прямував в Хуздар з Ларкана, де він перекинувся в районі Бхалонк Хуздар.

Відомо, що транспорт був перевантажений, і пасажири їхали на даху автобуса.

Окрім того, повідомляється, що жертвами стали паломники, які поверталися з відвідування театралізованої вистави на честь національного свята.

Місцева влада зазначає, що кількість загиблих може збільшуватися.