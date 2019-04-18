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У Пакистані застрелили 14 осіб під час нападу на автобус

Новини » Надзвичайні події    18.04.2019 - 09:29
У Пакистані застрелили 14 осіб під час нападу на автобус
Ілюстративне фото (geo.tv)

Всього в автобусі було 30 осіб

У Пакистані невідомі напали на автобус у провінції Белуджистан, в результаті не менше 14 людей були застрелені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Geo TV.

Відзначається, що озброєні люди зупинили автобус на шосе Макрана і зажадали від деяких пасажирів пред'явити документи, після цього вони відкрили стрілянину.

Тіла загиблих доставлені в лікарню міста Ормара. За фактом нападу почали розслідування.

Associated Press повідомляє, що в автобусі було близько 30 осіб, вони прямували в місто Гавадар. Хто стоїть за нападом на даний момент не ясно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Пакистані через проливні дощі в декількох районах загинули 39 осіб, ще 135 отримали поранення. Так, від проливних дощів постраждали провінції Белуджистан, Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва. Щонайменше, 80 будинків були пошкоджені.

Як писало РБК-Україна, в Пакистані в південно-західному місті Кветта в результаті вибуху бомби, захованої на ринку загинули щонайменше 16 людей, поранення отримали ще щонайменше 30 осіб. У поліції повідомили, що вибуховий пристрій був захований між мішками картоплі. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

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