Вибух на передвиборному мітингу в Пакистані: кількість загиблих збільшилася до 128

Відповідальність за вибух взяла на себе "Ісламська держава"

У Пакистані в результаті сьогоднішнього вибуху, влаштованого смертником у місті Мастунг, загинулИ 128 осіб. Про це повідомляє телеканал Geo TV з посиланням на представника МВС провінції Белуджистан Умара Бангалзая.

За даними SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності терористів, відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Нагадаємо, 13 липня на південному заході Пакистану в провінції Белуджистан в результаті вибух на передвиборному мітингу загинуло 70 осіб. Вибухівку в натовпі підірвав смертник. Місцеві ЗМІ зазначають, що головною метою нападу міг бути один з кандидатів на майбутніх виборах в парламент, представник Національної партії Авамі Сираж Райзани. Його госпіталізували в критичному стані.