У Пакистані допустили можливість ядерної війни з Індією

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що конфлікт між Індією та Пакистаном може перерости в ядерну війну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Імран Хан зазначив, що Пакистан не почне війну першим, але коли б'ються дві ядерні держави, можливий перехід до ядерної війни.

"Пакистан ніколи не почне війну. Я пацифіст, я проти війни. Але що я ясно сказав: коли дві країни з ядерною зброєю б'ються - якщо вони ведуть конвенційну війну - є всі можливості закінчити ядерною війною", - заявив Хан.

На запитання, чи поділяє він думку глави МЗС Пакистану про те, що ситуація може спровокувати ядерну війну, прем'єр-міністр сказав: "Абсолютно".

Імран Хан також додав, що розчарований міжнародною реакцією на рішення індійського прем'єра Нарендри Моді скасувати самоврядування в індійському Кашмірі і звинуватив Індію "в геноциді".

Нагадаємо, 5 серпня уряд Індії скасував спеціальний статус Джамму і Кашмір, який є єдиним штатом країни, населених переважно мусульманами.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Індії Нарендрою Моді і Пакистану Імраном Ханом. У Білому домі заявили, що Трамп прагне пом'якшити напруженість у Південній Азії після недавнього рішення Індії позбавити автономії частину спірного регіону Кашмір.