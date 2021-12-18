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В Пакистане автобус влетел во двор во время свадьбы: восемь погибших, девять раненных

Новина українською →
Пакистан, Суббота 18 декабря 2021 07:58
В Пакистане автобус влетел во двор во время свадьбы: восемь погибших, девять раненных Фото: в Пакистане автобус влетел во двор во время свадьбы: восемь погибших, девять раненных (dunyanews.tv)
Автор: Анна Полисученко

В пакистанской провинции Пенджаб автобус врезался в толпу людей, которые праздновали свадьбу. Погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным правоохранителей, транспортное средство влетело во двор новобрачных, где веселились гости. Кроме погибших, еще девять человек получили травмы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, в связи с чем, как прогнозируется, число жертв может увеличиться.

Водитель скрылся с места происшествия. Предварительно, он не справился с управлением в густом тумане.

Автобус конфискован, водителя ищут. Против мужчины открыто уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Пакистане автобус столкнулся с грузовиком: 30 человек погибли, 74 ранены.

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