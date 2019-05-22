ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Джакарті в ході зіткнень з поліцією загинули шість людей

Новини » Надзвичайні події    22.05.2019 - 09:52
У Джакарті в ході зіткнень з поліцією загинули шість людей
Фото: протести в Джакарті (AFP)

Ще 200 осіб були госпіталізовані з різними травмами у лікарні Індонезії

В індонезійській столиці - Джакарті, в результаті зіткнень демонстрантів з поліцією загинули люди. Попередньо це шість осіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевій видання Detik.

Повідомляється, що ще близько 200 демонстрантів отримали різні поранення і були госпіталізовані. Зіткнення між демонстрантами і поліцією сталися в ніч на середу, 22 травня.

"До 9:00 (за місцевим часом, - ред.) зареєстровано шість загиблих", - цитує видання губернатора столиці Індонезії Анісу Басведана.

Акцію протесту провели прихильники опозиційного кандидата в президенти Прабово Субіанто. Вони виступили проти результатів голосування, в результаті якого перемогу здобув чинний лідер країни Джоко Відодо.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що демонстрації відбувалися в центральній частині міста, а також на одній зі станцій метро. Мітингувальники закидали поліцейських камінням, пляшками із запальною сумішшю і підривали петарди.

Як повідомив пізніше глава відділу метрополітену зв'язків з громадськістю Комбес Арго Ювоно, поліція не використовувала проти демонстрантів бойові патрони. Правоохоронці затримали 58 осіб, яким закидають підозри в організації провокації.

Нагадаємо, 17 квітня в Індонезії відбулися вибори, які стали наймасштабнішими за останній час у світі. Крім президента жителі країни обирали депутатів двох палат парламенту і членів законодавчих органів провінцій та округів.

Під час голосування щонайменше 92 члена виборчої комісії та 15 поліцейських померли під час виборів.

У Чехії відбулася антиурядова акція протесту У Судані військові і опозиція відновили переговори після сутичок на протестах
Новини України протестДжакарта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся