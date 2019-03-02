Пакистан відновив обстріли Індії, є жертви

Правоохоронці Індії повідомили про загибель 4 цивільних

В полиции Индии сообщили, что в результате обстрелов округа Пунч в индийском штате Джамму и Кашмир со стороны Пакистана погибло по меньшей мере 4 человека, еще 4 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что бои возобновились на рассвете в ночь на субботу, 2 марта 2019. Правоохранители рассказали, что трое человек погибло после выпущенного снаряда со стороны Пакистана, который попал в жилой дом рядом с так называемой линией контроля, что разделяет гималайскую территорию Кашмира между двумя сторонами.

В то же время в Пакистане правительственный чиновник Умар Азам заявил, что индийские солдаты с использованием тяжелого вооружения "беспорядочно преследуют сельских жителей на границе" около линии контроля, что привело к гибели подростка, а также ранению трех человек. Также он рассказал, что в результате индийского обстрела было разрушено несколько домов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Пакистан освободил индийского пилота. Толпы людей собирались на пакистано-индийском пограничном пункте Вага, чтобы встретить пилота, Пакистан назвал освобождение пилота "жестом мира".