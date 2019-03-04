Пакистан знову продовжив заборону на польоти

Заборону на повітряний простір продовжили до 5 березня

Пакистан продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 5 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на извещение NOTAM на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

Сообщается, полеты осуществляются только в аэропорты Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, которые работают с ограничениями. Отметим, на прошлой неделе стало известно о частичном восстановлении работы четырех аэропортов Пакистана. В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана мировые авиакомпании изменили маршруты сотен рейсов.

Напомним, вчера сообщалось, что в результате обстрелов в Кашмире между индийскими и пакистанскими военными погибли 11 человек. Боевые действия возобновились в ночь на субботу, 2 марта. Тогда погибли, по меньшей мере, 4 человека.

Эскалация конфликта в Кашмире началась с середины февраля, когда смертник подорвал индийский конвой, в результате чего погибли более 40 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад". Индия заявила, что имеет доказательства причастности официального Пакистана к этому теракту.