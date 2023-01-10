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Пакистан планирует поставлять оружие Украине в обмен на модернизацию вертолетов и ремонт танков

Новина українською →
Пакистан, Вторник 10 января 2023 20:53
Пакистан планирует поставлять оружие Украине в обмен на модернизацию вертолетов и ремонт танков Фото: Пакистан станет еще одной страной, которая будет поставлять оружие Украине (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Пакистан намерен присоединиться к поставкам оружия Украине, а в ответ ожидает помощи в модернизации своих вертолетов и ремонте танкового парка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

Как сообщает издание, Пакистан планирует отправить для Украины 159 контейнеров с боеприпасами из порта Карачи в порт Гданьск в Польше.

"Судно Vesuvius привезет 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, артиллерийские капсулы M82 и взрыватели PDM. Их предоставит исламабадский поставщик оружия DMI Associates в сотрудничестве с оборонными компаниями Восточной Европы", - говорится в сообщении.

В ответ Пакистан ожидает получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17, а также в ремонте парка из 320 танков Т-80УД. По данным издания, пакистанскими вертолетами займется украинская компания, производящая авиадвигатели и промышленные морские газовые турбины.

Ранее ET сообщало, что оборонные фирмы, расположенные в некоторых граничащих с Украиной восточноевропейских государствах, также стали воротами для передачи производимого в Пакистане военного оборудования. Кроме того, Пакистан сыграл важную роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании в августе 2022 года: британские военные рейсы перевозили оружие с пакистанской авиабазы в международный аэропорт Аврам Янку Клуж в Румынии, откуда груз везли в Украину. Для перевозки использовался самолет британских ВВС.

Издание напомнило, что Украина и Пакистан связывают тесные военные и промышленные связи. В свое время Пакистан закупил более 320 украинских танков Т-80УД с полным комплектом боеприпасов и запасных частей. В период с 1991 по 2020 годы Украина заключила с Пакистаном оружейные контракты на сумму почти 1,6 млрд долларов.

Также Исламабад договорился с Киевом о ремонте своего парка Т-80УД. Сумма контракта составила 85,6 млн долларов. В прошлом году Пакистан и Украина договорились развивать военные связи, особенно в сфере производства вооружения, обучения персонала, контртеррористической деятельности и разведки.

В начале декабря РБК-Украина сообщало, что Россия будет продавать сырую нефть Пакистану по сниженной цене.

Кроме того, в марте прошлого года мы писали, что Пакистан отправил в Украину первые самолеты с гуманитарной помощью.

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