Пакистан назвал условие для возобновления прямых переговоров между США и Ираном, - Reuters

14:47 27.04.2026 Пн
2 мин
СМИ объяснили, почему США и Иран пока не сядут за стол переговоров
aimg Ирина Глухова
Фото: глава МИД Ирана Аббас Арагчи после встречи с оманскими чиновниками уехал в РФ (x.com/BarakRavid)

Прямые переговоры между представителями США и Ираном пока не планируются. Обсуждения будут продолжаться дистанционно, пока стороны не достигнут определенного консенсуса.

Пакистанские чиновники сообщили информационному агентству Reuters, что не планируется созывать второй раунд личных мирных переговоров между иранскими и американскими представителями.

Они отметили, что работа над заключением долгосрочного мирного соглашения продолжается, но прямые переговоры не состоятся, пока обе стороны не совпадут достаточно, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании.

"Проект будет обсуждаться дистанционно, пока не будет достигнут определенный консенсус", - рассказал пакистанский источник, знакомый с переговорами.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, со ссылкой на слова трех высокопоставленных чиновников США, сегодня президент Дональд Трамп проведет совещание с командой по национальной безопасности и внешней политике по ситуации вокруг Ирана.

Ожидается, что во время встречи обсудят нынешний тупик в переговорах с Ираном, а также возможные дальнейшие шаги в войне.

Срыв переговоров в Пакистане

Попытка возобновить переговоры по завершению войны в Персидском заливе фактически сорвалась еще до старта.

25 апреля президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для проведения мирных переговоров с Ираном.

Дональд Трамп объяснил это внутренней несогласованностью в иранском руководстве.

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Пакистан без результатов после встреч с местным руководством, так и не дождавшись американской стороны.

Иран отказался от новых прямых переговоров с США, подчеркнув, что не будет принимать жестких требований Вашингтона.

