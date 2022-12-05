Пакистан будет покупать российскую нефть со скидкой

Россия будет продавать сырую нефть Пакистану по сниженной цене, заявил министр нефти Пакистана Мусаддик Малик, через несколько дней после того, как он возглавил правительственную команду в Москве для переговоров по сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Россия также будет поставлять в Пакистан бензин и дизельное топливо со скидкой, заявил Малик на брифинге в Исламабаде.

Он не уточнил цену на российскую нефть со скидкой и не сказал, будет ли импорт соответствовать ограничению в 60 долларов за баррель, введенному богатыми странами G7 и ЕС на российскую морскую нефть с этой недели в связи с вторжением России в Украину. Москва заявила, что не будет продавать газ странам, которые соблюдают ограничение.

"Их правительство также предложило Пакистану начать переговоры о долгосрочных контрактах на покупку сжиженного природного газа (СПГ)", - сказал он, добавив, что Исламабад уже ведет переговоры с российскими частными компаниями об импорте СПГ.

Малик возглавил делегацию в Москву 28 ноября.

Пакистан не может закупать СПГ на международном рынке, поскольку спотовые цены остаются за пределами его ценового диапазона, а поставки по долгосрочным сделкам остаются недостаточными для удовлетворения растущего спроса.

В связи с истощением местных запасов газа страна начала нормировать поставки бытовым и коммерческим потребителям. Местные СМИ также сообщают, что поставки нефти остаются неудовлетворительными из-за трудностей с оплатой импорта.

Нефть и энергоносители составляют наибольшую часть расходов на импорт Пакистана.

Из-за валютных резервов, составлявших всего 7,5 млрд долларов по состоянию на 25 ноября, которых едва хватило на чуть более месяца импорта, и растущего дефицита счета текущих операций экономика Южной Азии столкнулась с кризисом платежного баланса.

Москва и Исламабад тоже давно и без особого успеха работают над проектом газопровода .