Пакистан частково відновив польоти у чотирьох містах країни

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Польоти відновили для комерційних рейсів

Пакистан частково відкрив повітряний простір після того, як збив два індійських військових літака. Про це заявили в Управлінні цивільної авіації Пакистану (CAA), повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Повідомляється, що відновили польоти для комерційних рейсів.

Частково почали працювати аеропорти в містах Ісламабад, Карачі, Пешавар і Кветта. Відзначається, що Пакистанські міжнародні авіалінії (PIA) відновлять рейси з цих аеропортів у суботу, 2 березня.

Наголошується, що польоти в містах Лахор, Мултан, Сиалкот, Фейсалабад і Бахавалпур відновляться 4 березня в 13:00 за місцевим часом.

Раніше РБК-Україна писало, що Пакистан звільнив пілота індійського винищувача, який був схоплений в Пакистані в ході ескалації конфлікту навколо регіону Кашмір.

Нагадаємо, 27 лютого Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота.

У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілей". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що це був не їхній літак. Вони заявили, що в той день не задіяли винищувачі F-16. Але потім стало відомо, що повітряний бій був і пакистанські літаки також.