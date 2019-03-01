ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пакистан частково відновив польоти у чотирьох містах країни

Новини » Політика    01.03.2019 - 19:35
Пакистан частково відновив польоти у чотирьох містах країни
Ілюстративне фото (GettyImages)

Польоти відновили для комерційних рейсів

Пакистан частково відкрив повітряний простір після того, як збив два індійських військових літака. Про це заявили в Управлінні цивільної авіації Пакистану (CAA), повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Повідомляється, що відновили польоти для комерційних рейсів.

Частково почали працювати аеропорти в містах Ісламабад, Карачі, Пешавар і Кветта. Відзначається, що Пакистанські міжнародні авіалінії (PIA) відновлять рейси з цих аеропортів у суботу, 2 березня.

Наголошується, що польоти в містах Лахор, Мултан, Сиалкот, Фейсалабад і Бахавалпур відновляться 4 березня в 13:00 за місцевим часом.

Раніше РБК-Україна писало, що Пакистан звільнив пілота індійського винищувача, який був схоплений в Пакистані в ході ескалації конфлікту навколо регіону Кашмір.

Нагадаємо, 27 лютого Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота.

У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілей". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що це був не їхній літак. Вони заявили, що в той день не задіяли винищувачі F-16. Але потім стало відомо, що повітряний бій був і пакистанські літаки також.

 

Пакистан звільнив індійського пілота Пакистан згоден на посередництво РФ у врегулюванні ситуації з Індією
Новини України ІндіяПакистанполеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся